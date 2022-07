Calenzano | cede il tetto di uno stabile | bambino grave al Meyer - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 8 luglio 2022) Nuovo pronto soccorso(Firenze), 8 luglio 022 - Gravissimo incidente accaduto ieri sera dopo cena in via Larga, a. Unè rimastomente ferito in seguito al ...

Pubblicità

LA NAZIONE

Calenzano (Firenze), 8 luglio 022 - Gravissimo incidente accaduto ieri sera dopo cena in via Larga, a Calenzano. Un bambino è rimasto gravemente ferito in seguito al cedimento del tetto di uno stabile ...E’ la Folgor Calenzano ad alzare al cielo la coppa dell’edizione 2022 del torneo Quinto Martini, organizzato come ormai tradizione al ‘Comunale’ dal Maliseti Seano. I fiorentini, categoria Esordienti ...