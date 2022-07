Brevetti | Marchi e Disegni+ | pronti i bandi per gli incentivi 2022

Pubblicità

ufficiobrevett1 : Un marchio può essere definito come l'identità esclusiva che contraddistingue la vostra azienda, il vostro prodotto… - startzai : RT @FASI_eu: ?? Sei una #PMI e vuoi tutelare la tua proprietà intellettuale? A breve il #MISE pubblicherà i nuovi bandi Brevetti+, Disegni+… - FASI_eu : ?? Sei una #PMI e vuoi tutelare la tua proprietà intellettuale? A breve il #MISE pubblicherà i nuovi bandi Brevetti+… - TutelaMarchio : Apple vuole utilizzare una tecnologia a ultrasuoni per gli AirPods - TecnoAndroid: La domanda di brevetto di Apple… - LeLontrine : @AlanGuerzoni Pazzesko. Già registrato all'ufficio marchi e brevetti (a nome nostro ovviamente). -

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio il Decreto MiSE con la programmazione 2022 per la riapertura dei bandi relativi agli incentivi+,+ e Disegni +. I nuovi bandi saranno pubblicati sul sito www.uibm.mise.gov.it entro 30 giorni. Si tratta di misure rivolte alle PMI , per la valorizzazione dei titoli di proprietà ...LEGGI - The Office incontra i Minion nel nuovo video ufficiale Secondo i querelanti, gli imputati hanno registrato il nome Dunder Mifflin presso l'Ufficiodegli Stati Uniti circa ... Marchi d'impresa: stabiliti i diritti di deposito per le domande di nullità Tra tutti i progetti depositati emerge un software che permette a iPhone di rilevare se questo è sott’acqua, in un ambiente umido o se c’è acqua sullo schermo ...La NBCU ha fatto causa a una società per l'utilizzo abusivo del marchio Dunder Mifflin, nome dell'azienda fittizia al centro di The Office ...