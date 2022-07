Pubblicità

ItalyinSPA : RT @AgCultNews: Madrid, inaugurata la mostra “Robotizzati. Esperimenti di Moda Italiana” @iicmadrid @ItalyinSPA @EmbEspItalia @ItalyMFA @SD… - AgCultNews : Madrid, inaugurata la mostra “Robotizzati. Esperimenti di Moda Italiana” @iicmadrid @ItalyinSPA @EmbEspItalia… - iicmadrid : RT @voceditalia: #Spagna | Arte, moda e robot a Madrid: Esperimenti di Moda Italiana. - Vivi_Tenerife : Robotizzati. Esperimenti di Moda Italiana a Madrid - voceditalia : #Spagna | Arte, moda e robot a Madrid: Esperimenti di Moda Italiana. -

Agenzia ANSA

...d'abbigliamento d'autore e riferimenti all'immaginario della "futurista" e dei robot: è questa l'essenza di 'Robotizzati', "mostra - performance" già esposta in Italia e ora sbarcata a...... all'ennesima grande squadra della carriera dopo i trofei con Benfica, Real, Manchester ... Un indizio in più per seguire pure la sua rotta, unaormai nel calciomercato moderno. Finite dunque ... A Madrid moda italiana in scena con la mostra 'Robotizzati' La "fusione tra uomo e macchina" messa in luce attraverso un gioco sperimentale tra capi d'abbigliamento d'autore e riferimenti all'immaginario della "moda futurista" e dei robot: è questa l'essenza d ...Bureau Borsche ha intercettato il bisogno di visibilità e riconoscibilità dei club italiani e ne sta cambiando l’immagine, come ha già fatto con Inter e Venezia ...