Wimbledon | Fognini dice la sua sulla condizione fisica di Nadal

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Smettetela di credere a quello che leggete” Fabioha qualcosa da ridire sull’ultima vittoria, sull’erba di, di Rafael. Il maiorchino, ieri 6 luglio, ha vinto al quinto set il match dei quarti di finale contro Taylor Friz. Un match sofferto in cui il suo box, per esattezza padre e sorella, l’ha anche inviato al ritiro. Lo spagnolo è stato costretto a un medical time – out per problemi agli addominali. Poi però è riuscito a riprendersi e firmare un’altra impresa. Non è della stessa opinione Fabio, uscito di scena al primo turno di. Su Instagram, dove spesso ha dimostrato di non avere pelilingua ha scritto: “Smettetela di credere a quello che leggete, per favore“. Il riferimento è agli infortuni diche per il momento ...