Uomini e Donne gossip, che fine ha fatto Ennio Zingarelli? (Di giovedì 7 luglio 2022) I telespettatori che seguono il trono over di Uomini e Donne dai suoi esordi, circa tredici anni fa, certamente ricordano il dentista udinese Ennio Zingarelli, cavaliere che per un certo periodo si fidanzò con Gemma Galgani. I due uscirono dal programma e andarono a vivere insieme, facendo anche una festa di fidanzamento, che però non sfociò nel matrimonio. Stando ai rumors, infatti, i figli di Ennio non erano d’accordo con questa unione, essendo convinti che Gemma mirasse ai soldi del padre e non fosse innamorata come diceva. Ma se la Galgani è poi tornata in trasmissione a cercare l’amore, che fine ha fatto invece Ennio Zingarelli? Ebbene, l’ex cavaliere non è morto come disse tempo fa Tina Cipollari, ma si è ritirato a vita privata ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 luglio 2022) I telespettatori che seguono il trono over didai suoi esordi, circa tredici anni fa, certamente ricordano il dentista udinese, cavaliere che per un certo periodo si fidanzò con Gemma Galgani. I due uscirono dal programma e andarono a vivere insieme, facendo anche una festa di fidanzamento, che però non sfociò nel matrimonio. Stando ai rumors, infatti, i figli dinon erano d’accordo con questa unione, essendo convinti che Gemma mirasse ai soldi del padre e non fosse innamorata come diceva. Ma se la Galgani è poi tornata in trasmissione a cercare l’amore, chehainvece? Ebbene, l’ex cavaliere non è morto come disse tempo fa Tina Cipollari, ma si è ritirato a vita privata ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - ilpost : Sarebbe la prima volta nella storia del Vaticano che viene dato potere decisionale a delle donne nella nomina dei v… - MaurizioTorchi2 : RT @Fabio26405960: Profondo ovest dell'Ucraina, regione di Zakarpattia: le donne locali si oppongono ai militari che devono consegnare le c… - Paola45Paola : RT @ernestolivero: Ho una certezza: Gesù può essere l'amico intimo di tutte le donne e gli uomini, passati, presenti e futuri. L'amico più… -