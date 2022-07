Torino, incontro in corso con gli agenti di Joao Pedro e Praet (Di giovedì 7 luglio 2022) Ore calde per il calciomercato in Serie A. A Milano, è al momento in corso un incontro tra il ds del Torino Davide Vagnati, il general... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) Ore calde per il calciomercato in Serie A. A Milano, è al momento inuntra il ds delDavide Vagnati, il general...

Pubblicità

Fraboyss : RT @_ElPrincipe22: @Fraboyss Bremer, incontro in corso tra Busardò e la dirigenza del Torino a Milano - interismo1908 : RT @FcInterNewsit: Bremer, incontro in corso tra Busardò e la dirigenza del Torino a Milano - _ElPrincipe22 : @Fraboyss Bremer, incontro in corso tra Busardò e la dirigenza del Torino a Milano - cmdotcom : Torino, incontro in corso con gli agenti di Joao Pedro e Praet - _ElPrincipe22 : RT @FcInterNewsit: Bremer, incontro in corso tra Busardò e la dirigenza del Torino a Milano -