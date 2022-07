Spaccio di cocaina, 63enne lascia il carcere e va ai domiciliari (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEra finito in carcere presso la Casa Circondariale di Benevento perchè beccato dalla Squadra Mobile a cedere una dose di cocaina del peso di 0,8 grammi a un cliente, e un’altra dose di poco più di un grammo ad un altro cliente. Oggi, alla fine dell’udienza di convalida, il gip per le indagini preliminari dott.ssa Gelsomina Palmieri, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per Egidio Luongo, 63enne di Benevento. L’uomo è difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEra finito inpresso la Casa Circondariale di Benevento perchè beccato dalla Squadra Mobile a cedere una dose didel peso di 0,8 grammi a un cliente, e un’altra dose di poco più di un grammo ad un altro cliente. Oggi, alla fine dell’udienza di convalida, il gip per le indagini preliminari dott.ssa Gelsomina Palmieri, ha applicato la misura cautelare degli arrestiper Egidio Luongo,di Benevento. L’uomo è difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

anteprima24 : ** #Spaccio di #Cocaina, 63enne lascia il carcere e va ai domiciliari ** - CiociariaO : Cocaina e hashish coi latticini per il lockdown. Sei patteggiamenti Lo spaccio di droga, con la scusa di consegnare… - anteprima24 : ** Spaccio di crack, hashish e cocaina: 42enne di #Montesarchio scarcerato ** - o46is : sinc non so chi sia sembra un tossichello vivo nei parchetti spaccio cocaina - Nazione_Sarzana : L’indagine sulle truffe online porta a un sequestro di cocaina -