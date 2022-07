Sla | scoperto elemento chiave nella diagnosi della malattia | ecco quale

(Di giovedì 7 luglio 2022) La SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), conosciuta anche come “Morbo di Lou Gehrig”, “di Charcot” o “del motoneurone”, è unaneurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, cioè le cellule nervose cerebrali e del midollo spinale che permettono i movimentimuscolatura volontaria. In Italia attualmente i malati di SLA sono circa 6 mila, L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

vasilijivanovic : Quest'anno lo ha lanciato Juan Carlos Unzué, originario di Pamplona ed ex-portiere di Liga (più di 300 presenze), o… -

gonews

L'ex portiere, nativo di Pamplona, due anni fa ha dovuto lasciare la panchina dopo averdi essere affetto dalla sclerosi laterale amiotrofica (). È stato lui, a mezzogiorno di oggi, a far ......e lanon possono attaccare. Questa iniziativa è stata studiata per ottimizzare qualitativamente la vita di chi incontra mille barriere, architettoniche e mentali, finalmente uscire allo, ... Sla, scoperto nuovo farmaco: speranza per 40 pistoiesi “Donate, credete nella ricerca perché è grazie alla ricerca se io oggi sono qui a raccontare la mia storia, ad avere la possibilità di stare con i miei figli e vivere nella speranza di una vita miglio ...LECCE - Partiranno domani, sabato 2 luglio, alle 10, presso Lido Coiba a San Foca, marina di Melendugno, le attività del progetto di fisioterapia in mare ...