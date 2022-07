Schalke 04 | UFFICIALE | ecco Yoshida

Pubblicità

UFFICIALE: Yoshida svincolato dalla Sampdoria approda allo Schalke 04

Lo04 conferma il colpo per la difesa:l'arrivo del difensore giapponese Yoshida, ex Sampdoria Lo04, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato l'ingaggio di Maya Yoshida.1 Come riportato sui propri canali social, lo Schalke04 ha ufficializzato l'acquisto di Yoshida . Il difensore giapponese arriva a parametro zero dopo l'esperienza alla Sampdoria . Firma un contratto ... UFFICIALE: Schalke 04, altro acquisto per la Bundes. Tesserato il terzino Brunner Altro colpo in casa Schalke 04: arriva a parametro zero il terzino destro Cedric Brunner, ex giocatore dell'Arminia Bielefeld ...È un nuovo calciatore dello Schalke 04 Maya Yoshida, adesso è ufficiale, annunciato sui social il suo arrivo in Germania ...