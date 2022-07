Roghi nella Capitale | Codacons denuncia carenza di idranti

(Di giovedì 7 luglio 2022) Iche di recente hanno devastato diverse zone della città di Roma ci hanno fatto (ri)scoprire una città debole nel contrastare il fuoco, questa ladiche presenta esposto in Procura proprio per la mancanza difunzionanti Il rapporto della città di Roma con ie con il fuoco è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Ci sono anche l’incuria delle aree verdi e i ritardi con cui il Comune di Roma sta provvedendo allo sfalcio dell’erba… - FerroNano : RT @fattoquotidiano: Ci sono anche l’incuria delle aree verdi e i ritardi con cui il Comune di Roma sta provvedendo allo sfalcio dell’erba… - emiliomagrini : RT @fattoquotidiano: Ci sono anche l’incuria delle aree verdi e i ritardi con cui il Comune di Roma sta provvedendo allo sfalcio dell’erba… - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: Ci sono anche l’incuria delle aree verdi e i ritardi con cui il Comune di Roma sta provvedendo allo sfalcio dell’erba… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ci sono anche l’incuria delle aree verdi e i ritardi con cui il Comune di Roma sta provvedendo allo sfalcio dell’erba… -

... uno dei veri protagonisti dell'azione dei servizi segreti inglesiregione caucasica e ... ancora all'alba del XIX secolo: Oh quanto fumo di umaniingombrò il Cielo della America, oh quanto ...giornata odierna gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, ... finora, 6. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno ...I roghi sparsi nel comune di Roma hanno portato Codacons a denunciare un problema pericoloso: mancano gli idranti nella Capitale ...Il rischio incendi aumenta con il riscaldamento globale. Occorre agire subito. In primis scongiurando un aumento delle temperature ...