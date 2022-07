(Di giovedì 7 luglio 2022) Un: "L'Occidente non riuscirà a seminare discordia e confusione in Russia". Lo ha detto il presidente russo Vladimirin un incontro con la leadership della Duma , secondo ...

Unguerrafondaio: "L'Occidente non riuscirà a seminare discordia e confusione in Russia". Lo ha detto il presidente russo Vladimirin un incontro con la leadership della Duma , secondo ......cui le azioni di Vladimirnell'invadere l'Ucraina sarebbero un 'esempio perfetto della mascolinità tossica' e chenon avrebbe mai attaccato il paese vicino, lanciando una 'crazywar'... Putin fa il macho guerrafondaio: “In Ucraina non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio” Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con la leadership della Duma, secondo quanto riporta la Tass.Boris Johnson acredita que “se Putin fosse uma mulher, não teria iniciado esta guerra maluca de macho”. Falamos de masculinidade tóxica, e ainda se são precisas mais mulheres nas Forças Armadas.