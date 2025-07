L’ex ballerino di Amici Gabriele Esposito ha sposato Andrea Pappalettera e Jovanotti canta al matrimonio

L’ex ballerino di “Amici di Maria De Filippi”, Gabriele Esposito, ha coronato il suo amore con Andrea Pappalettera, diventando una coppia felice e amata sui social. La loro cerimonia intima si è svolta a Lerici, in Liguria, tra emozioni e momenti toccanti, con Jovanotti che ha regalato un’esibizione speciale. Un racconto di passione, dedizione e gioia che dimostra come l’amore possa superare ogni barriera. Ti ho scelto ogni giorno e ti scelgo ancora oggi...

Alla fine si sono sposati a Lerici, in Liguria, l’ex ballerino di “Amici di Maria De Filippi” Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera, Visual Merchandising New Opening ed Event Manager WW presso Saint Laurent, figlio di Sergio, grafico, designer, regista e art director. La coppia si era conosciuta nel 2020 durante la pandemia, poi il loro amore è sbocciato ed è stato condiviso sui social. “Ti ho scelto ogni giorno e ti scelgo adesso. – ha detto Gabriele al neo marito – Sei la mia persona, la mia casa, la mia vita. Sento che sono esattamente dove devo essere, libero di essere quello che sono, anche nelle parti scomode”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ex ballerino di “Amici” Gabriele Esposito ha sposato Andrea Pappalettera e Jovanotti canta al matrimonio

In questa notizia si parla di: gabriele - ballerino - amici - esposito

Gabriele Esposito si è sposato: tutti i dettagli del matrimonio dell’ex ballerino di Amici | GALLERY - In un incantevole scenario a Lerici, Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici, ha celebrato il suo matrimonio con Andrea Pappalettera, circondato dall'affetto di amici come Marco Mengoni e Jovanotti.

Una romantica cerimonia alla presenza di amici e parenti quella che ha celebrato l'amore tra Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi che ha lavorato anche con Madonna, e il compagno Andrea Pappalettera Vai su Facebook

Una romantica cerimonia alla presenza di amici e parenti quella che ha celebrato l'amore tra Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi che ha lavorato anche con Madonna, e il compagno Andrea Pappalettera Vai su X

Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici, ha sposato Andrea Pappalettera: al matrimonio ha cantato Jovanotti; Amici: Gabriele Esposito sposa Andrea Pappalettera! Jovanotti canta alle nozze; Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici, si è sposato con Andrea Pappalettera: Jovanotti canta per loro, le foto e video.

L’ex ballerino di “Amici” Gabriele Esposito ha sposato Andrea Pappalettera e Jovanotti canta al matrimonio - L'ex ballerino di Amici ha celebrato l'unione civile a Lerici con il figlio dell'art director Sergio Pappalettera ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici , ha sposato Andrea Pappalettera: al matrimonio ha cantato Jovanotti - Una romantica cerimonia alla presenza di amici e parenti quella che ha celebrato l'amore tra Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi che ha lavorato anche con Madonna, e il compag ... vanityfair.it scrive