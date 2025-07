Francesca Tocca e Raimondo Todaro | il ritorno in scena spiazza i fan

Francesca Tocca e Raimondo Todaro tornano a far parlare di sé, ma questa volta non come coppia, bensì come genitori uniti per la loro amata Jasmine. Dopo mesi di distanza e addii dolorosi, i due ballerini mostrano un volto nuovo, complici e sorridenti, dimostrando che il legame che li unisce va oltre l’amore di coppia. Un ritorno in scena che sorprende e riempie di speranza i loro fan, segno che l’amore per la famiglia può sempre rinascere.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si mostrano sorridenti, complici, accanto alla figlia Jasmine. Uno scatto che sorprende chi li segue da tempo. Solo pochi mesi fa sembrava impossibile. A gennaio avevano annunciato la fine del loro matrimonio, chiudendo un capitolo iniziato nel 2014. Jasmine è il legame indissolubile tra loro. Ha undici anni, un talento precoce per la danza. Come mamma e papà.

