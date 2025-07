Davide carabiniere fuori servizio travolto e ucciso | la scoperta choc sull’autista

Davide, un coraggioso carabiniere fuori servizio, è stato tragicamente travolto e ucciso in un incidente che ha sconvolto Reggio Calabria. La scoperta dell'autista coinvolto rivela dettagli sconvolgenti, aprendo un capitolo di inquietudine e interrogativi sulla sicurezza stradale. È un dramma che scuote l'intera comunità, lasciando spazio a riflessioni profonde sulle cause e le responsabilità di questa tragedia improvvisa.

Una tragedia della strada ha colpito duramente la comunità di Reggio Calabria, dove nella serata del 6 luglio si è consumato un incidente mortale che ha stroncato la vita di un uomo di 47 anni. Lo scontro, violento e improvviso, è avvenuto lungo la via Nazionale nel quartiere di Bocale, all’altezza di un frequentato impianto sportivo, in un orario in cui la zona era ancora animata da residenti e passanti. A perdere la vita è stato Davide Squillace, carabiniere addetto alle scorte, molto conosciuto e stimato nel suo ambiente. Era fuori servizio e viaggiava a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una Toyota Yaris condotta da un uomo di 35 anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it