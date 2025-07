L’Ascoli si tuffa sul mercato Ma c’è da sfoltire la rosa

L'Ascoli si prepara a scendere in campo con entusiasmo, ma il mercato richiede alcune manovre strategiche: si pensa a sfoltire la rosa per rafforzare l’organico e puntare decisi alla risalita. Con il duo Patti-Tomei al timone e il nuovo Picchio targato Passeri pronto a volare, i tifosi sperano in una stagione di successi e di uniti ritorni. Il primo passo? Formalizzare il passaggio di quote, segnale che tutto è pronto per una nuova avventura.

L’Ascoli del duo Patti-Tomei inizia a scaldare i motori in vista del prossimo campionato di serie C che vedrà il nuovo Picchio targato Passeri chiamato a rialzarsi con una stagione dove si cercherà di favorire il riavvicinamento alla squadra dei tifosi attraverso prestazioni e risultati. La prima fase burocratica volta a permettere di formalizzare il fatidico passaggio di quote dalla Ferinvest Italia Srl della famiglia Pulcinelli ai nuovi acquirenti è stato ultimato. A fare un grande in bocca al lupo al nuovo amministratore unico Bernardino Passeri e a suo figlio Andrea è stato Antonio Terracciano, presidente del Latina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Ascoli si tuffa sul mercato. Ma c’è da sfoltire la rosa

