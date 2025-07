Ascolti tv | record per l’esordio di Temptation Island dal 30 giugno al 6 luglio

La settimana dal 30 giugno al 6 luglio ha segnato un vero e proprio record negli ascolti televisivi italiani, con alcune reti che hanno dominato la scena grazie a programmi di grande richiamo e eventi sportivi imperdibili. La performance di Temptation Island, in particolare, ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori, contribuendo a ridefinire gli equilibri dell’auditel. Di seguito vengono analizzati i dettagli di questi risultati straordinari, svelando le tendenze più interessanti del settore.

La settimana dal 30 giugno al 6 luglio ha registrato risultati significativi nel panorama televisivo nazionale, con alcune reti che hanno ottenuto performance eccezionali, mentre altre hanno incontrato difficoltà nel mantenere l’attenzione del pubblico. In particolare, il successo di alcuni programmi e eventi sportivi si è tradotto in dati di ascolto record, influenzando notevolmente il panorama dell’auditel. Di seguito vengono analizzati i principali andamenti delle reti televisive durante questa settimana, evidenziando le performance più rilevanti e le tendenze emergenti. andamento degli ascolti tv su Rai 1. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ascolti tv: record per l’esordio di Temptation Island dal 30 giugno al 6 luglio

In questa notizia si parla di: record - giugno - luglio - ascolti

Caldo da record a giugno, in queste zone le temperature saranno altissime - Giugno si apre con un caldo da record in molte zone, con temperature incredibilmente elevate. Dopo un maggio caratterizzato da repentini cambiamenti meteorologici, ci attendono settimane di caldo intenso.

La finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz segna un punto di non ritorno per il tennis in Tv. La partita fa segnare un record storico di ascolti di proporzioni gigantesche, che Discovery rivendica con forza. Il match, trasmesso domenica 8 giugno, dalle ore 1 Vai su Facebook

Ascolti tv ieri 3 luglio: Temptation Island parte col botto (ed è già record), Milo Infante chiude al 6,6%; Ascolti tv ieri (1 luglio): Mondiale per Club da record, Monica Setta si rialza, Amadeus ancora fermo; Record storico di ascolti per Sinner-Alcaraz, boom per la partita in chiaro sul Nove.

Ascolti tv del 6 luglio, chi ha vinto tra Imma Tataranni 2 e La notte nel cuore - Una nuova domenica all’insegna dell’approfondimento ma anche della grande fiction e del dezi turco: chi ha vinto gli ascolti del 6 luglio ... Scrive dilei.it

Ascolti tv ieri 2 luglio: colpo di coda dell’Isola di Veronica Gentili (ma è record negativo), Amadeus chiude al 3,9%, flop Rai 1 - L’Isola dei Famosi chiude al 18,4% di share e vince in prima serata, la finale di Like A Star al 3,9% su Nove, ottima Federica Sciarelli: tutti i dati Auditel ... Come scrive libero.it