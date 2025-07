Incendio a Fiumicino rogo nei pressi di Parco Leonardo | fumo nero visibile da chilometri di distanza

Un altro grave episodio scuote Fiumicino: un incendio si è sviluppato stamane nel cuore di Parco Leonardo, alle spalle del centro commerciale Da Vinci. Una colonna di fumo nero e denso si innalza nel cielo, visibile a chilometri di distanza e allarmando residenti e passanti. La situazione richiede interventi tempestivi e coordinate per mettere in sicurezza l’area e contenere i danni. Restate sintonizzati per aggiornamenti sulle operazioni in corso e sulle conseguenze di questa emergenza.

SPECIALE – FUMI TOSSICI A PARCO LEONARDO ? Cronologia, aggiornamenti e comunicati ufficiali sul caso dell’incendio a Ponte Galeria e le conseguenze sull’area di Parco Leonardo ? ? 17 Giugno 2025 Incendio a Roma, zona Valle Galeria – Fia Vai su Facebook

