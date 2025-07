Kiev 4 morti e 36 feriti in attacchi russi nella notte

La notte di domenica si è tinta di tragedia in Ucraina, con attacchi russi che hanno provocato almeno quattro morti e 36 feriti in varie regioni. Le offensive con droni e artiglieria evidenziano la durezza del conflitto e la fragilità della pace, lasciando le comunità locali nel dolore e nella paura. In un contesto così complesso, l'attenzione internazionale rimane alta, sperando in un rapido cambiamento di scenario.

Gli attacchi russi con droni e artiglieria in diverse regioni dell' Ucraina hanno causato almeno quattro morti e 36 feriti nella notte di domenica, hanno annunciato le autorità locali. Gli attacchi hanno causato almeno due morti e due feriti nella regione di Sumy, un morto e due feriti nella regione di Kherson, un morto nella regione di Odessa, 27 feriti nella regione di Kharkiv e cinque feriti nella regione di Dnipropetrovsk, secondo i governatori e i sindaci delle aree interessate. I droni russi hanno colpito anche la capitale Kiev, danneggiando edifici ma non causando vittime, ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev, 4 morti e 36 feriti in attacchi russi nella notte

