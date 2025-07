Ecco la nuova squadra dell’Aia Orsato responsabile e designatore

L’AIA si appresta a vivere una stagione decisamente emozionante, con la nomina di Daniele Orsato come nuovo responsabile e designatore della Can C. Un incarico di grande prestigio che promette di portare nuova energia e competenza nel mondo dell’arbitraggio. Con questa scelta, l’Associazione Italiana Arbitri punta a garantire un livello ancora più elevato di professionalità e fair play. Preparatevi, perché il calcio di Lega Pro 2025-26 si annuncia ricco di sorprese e novità!

L’Aia si prepara alla prossima caldissima stagione di Lega Pro che animerà nuovamente l’annata calcistica dei sessanta club partecipanti nei campionati relativi ai tre classici gironi. Nelle ultime ore il comitato nazionale dell’Associazione italiana arbitri ha provveduto a deliberare la formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2025-26. Il nuovo responsabile e designatore della Can C sarà Daniele Orsato e prenderà il posto di Maurizio Ciampi, figura che era rimasta in carica nel corso degli ultimi 4 anni. In tutto sono venti gli arbitri promossi dall’organo tecnico inferiore, ossia la Can D: Acquafredda Dario di Molfetta, Aloise Francesco di Voghera, Bianchi Deborah di Prato, Bortolussi Andrea di Nichelino, Cerea Davide di Bergamo, Colelli Alessandro di Ostia Lido, Dasso Riccardo di Genova, Eremitaggio Enrico di Ancona, Galiffi Davide di Alghero, Guitaldi Gianluca di Rimini, Kovacevic David di Arco-Riva, Leorsini Leonardo di Terni, Maresca Mattia di Napoli, Massari Lorenzo di Torino, Mazzer Andrea di Conegliano, Palmieri Andrea di Brindisi, Raineri Stefano di Como, Rossini Giacomo di Torino, Spina Bruno di Barletta e Teghille Vittorio Emanuele Collegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco la nuova squadra dell’Aia. Orsato responsabile e designatore

