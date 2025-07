Tony Hadley a Bollate | Un’icona degli anni ’80 celebra 45 anni di carriera

Il 13 luglio 2025, a Villa Arconati di Bollate, si accenderà un palco speciale per celebrare un artista leggendario: Tony Hadley, icona degli anni ’80 e voce dei Spandau Ballet, festeggia 45 anni di successi. Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni di brani senza tempo come “True” e “Gold”. Non perdere questa serata unica, dove musica e nostalgia si incontrano in un tributo indimenticabile che lascerà il pubblico senza parole...

Il 13 luglio 2025, alle ore 21:00, Villa Arconati di Bollate si trasformerà in un teatro di emozioni quando Tony Hadley salirà sul palco per celebrare un traguardo straordinario: quarantacinque anni di carriera musicale. “Tony Hadley 45” è il nome del tour che riporta in Italia una delle voci più distintive e riconoscibili della storia del pop mondiale, quella che ha saputo conquistare generazioni intere con brani immortali come “True” e “Gold”. L’artista londinese, oggi sessantacinquenne, rappresenta l’essenza stessa di un’epoca dorata della musica popolare. La sua voce ha attraversato generazioni, fatto sognare milioni di persone con brani come ‘True’ e ‘Gold’, e che ancora oggi, a 65 anni, non ha alcuna intenzione di fermarsi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Tony Hadley a Bollate: Un’icona degli anni ’80 celebra 45 anni di carriera

In questa notizia si parla di: anni - tony - hadley - bollate

Tony Effe compie 34 anni, Giulia De Lellis: “Auguri amore della mia vita” - Oggi, sabato 17 maggio, Tony Effe festeggia 34 anni, un compleanno segnato da emozioni speciali: tra pochi mesi diventerà papà di una femminuccia.

Prende il via, il 4 luglio, il 37° Festival Villa Arconati , manifestazione organizzata da Villa Arconati e Comune di Bollate , attenta a dare ascolto e voce a sonorità che sappiano raccontare, emozionare e far sognare, in una straordinaria alternanza di generi mus Vai su Facebook

Villa Arconati, 37 anni di musica. Tra le star c’è anche Tony Hadley; Tony Hadley in concerto - Festival Villa Arconati 2025; Tony Hadley e Angelo Branduardi ospiti alla 37esima edizione del festival di Villa Arconati.

Tony Hadley: ‘Da Spandau Ballet a nonno, 45 Anni di musica e vita’ - Il cantante inglese si racconta a Soundcheck e parla della sua lunga carriera e delle sue esperienza artistiche e personali ... Secondo msn.com

Villa Arconati, 37 anni di musica. Tra le star c’è anche Tony Hadley - Secondo appuntamento domenica 6 luglio alle 6 del mattino con il concerto all’alba. Da msn.com