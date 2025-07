WWE | Alundra Blayze pronta a tornare sul ring a Evolution 2?

entusiasta di tornare sul ring e regalare ai fan un momento indimenticabile. La sua presenza promette scintille e grandi emozioni, rendendo Evolution 2 un evento imperdibile per tutti gli appassionati di wrestling.Watch out for her comeback, perché potrebbe essere la sorpresa che cambierà le sorti della Battle Royal!

C’è già moltissimo entusiasmo per il Premium Live Event Evolution 2, visto che la WWE ha chiaramente in serbo tante sorprese per i fan. Tra queste ci sarà una Battle Royal aperta a ogni possibilità, e sembra che una WWE Hall of Famer voglia partecipare. Alundra Blayze ha scritto su Twitter che si è divertita molto a partecipare alla prima edizione della Battle Royal e che non vede l’ora di assistere a Evolution. Ha aggiunto che sarebbe fantastico poterlo fare di nuovo e spera davvero che accada, scrivendo: “È STATO DIVERTENTE!! Non vedo l’ora per #WWEEvolution #BattleRoyal. Sarebbe bellissimo farlo di nuovo! Lo desidero ” THIS WAS FUN!! Looking forward to #WWEEvolution #BattleRoyal It would be great again! I wish pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net