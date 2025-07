Andrea Cavallari in fuga dopo la laurea la rabbia dei familiari delle vittime di Corinaldo | Perché era senza scorta? Una presa in giro

Dopo la laurea, Andrea Cavallari è scomparso nel tentativo di sfuggire alla giustizia, scatenando l’indignazione dei familiari delle vittime di Corinaldo. La sua fuga, senza scorta e considerata una presa in giro, ha acceso un forte clamore pubblico. Ora, la caccia all’uomo è aperta: conosciamo tutti i dettagli di questa vicenda drammatica e le implicazioni che ne derivano.

È caccia ad Andrea Cavallari, 26 anni, condannato a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in cui l?8 dicembre 2018 morirono sei. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Andrea Cavallari in fuga dopo la laurea, la rabbia dei familiari delle vittime di Corinaldo: «Perché era senza scorta? Una presa in giro»

