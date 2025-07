Noa Lang al Napoli affare fatto | manca solo l’annuncio ufficiale

Il gossip calcistico impazza: Noa Lang è ormai a un passo dal vestire il bianco azzurro del Napoli. Dopo settimane di trattative serrate, l’affare è ormai definito, e l’attesa si riduce all’annuncio ufficiale. Un’operazione che entusiasma tifosi e addetti ai lavori, pronti a vedere il talento olandese sbarcare in Serie A. Manca solo il comunicato, ma il futuro partenopeo di Lang è ormai scritto.

Come riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, è tutto definito per il trasferimento . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Noa Lang al Napoli, affare fatto: manca solo l’annuncio ufficiale

In questa notizia si parla di: lang - napoli - affare - fatto

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

MERCATO - Moretto: "Lang al Napoli è un affare fatto, scambio dei documenti nelle prossime ore" https://ift.tt/7TBGslz Vai su X

Affare fatto, Noa Lang è atteso in Italia per le visite mediche col Napoli Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, è fatta per Noa Lang: le cifre; Lang-Napoli, scambio di documenti nelle prossime ore: affare da 28 milioni più il 10% sulla rivendita (Moretto); Lang, affare fatto tra Napoli e Psv! Trattativa ai dettagli per Beukema: le ultime – Mediaset.

Napoli, rivoluzione sulle fasce: c’è Noa Lang, Dan Ndoye è sempre più vicino - Napoli, accelerata sulle fasce: i partenopei hanno chiuso per Noa Lang e ora preparano il colpo Ndoye per chiudere in settimana Il Napoli accelera sul mercato per consegnare ad Antonio Conte un repart ... Segnala calcionews24.com

Noa Lang al Napoli, trattativa in chiusura: i dettagli - Decisivi gli ultimi contatti con il Psv per sistemare anche gli ultimi aspetti della trattativa: affare da 30 milioni ... calciomercato.com scrive