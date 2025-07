Ex Ilva 4mila lavoratori a rischio | il piano del Governo

L’Ex Ilva torna sotto i riflettori: con 4.000 lavoratori a rischio, il futuro dello stabilimento è appeso a un filo. Nonostante l’intervento statale di 200 milioni, le trattative con Baku Steel si fanno sempre più intricate e preoccupano un’intera comunità. Questa settimana potrebbe segnare una svolta decisiva. Oggi sindacati e governo si confrontano, domani si decide il destino di un’industria fondamentale per l’Italia. La parola passa agli attori principali.

La questione dell’Ex Ilva è sempre più intricata. Non è bastata l’iniezione dello Stato di 200 milioni il mese scorso, le fabbriche sono ferme e le trattative con la società Baku Steel sono più complicate di quello che sembra. La settimana che si apre è decisiva per il futuro dell’acciaieria e dei lavoratori che chiedono certezze. Oggi i sindacati incontrano Adolfo Urso e Marina Calderone, domani invece ci sarà una seduta senza interruzioni che riunirà tutte le amministrazioni. Ex Ilva, impianti compromessi e pochi fondi: la denuncia di Fim, Fiom e Uilm. In prima linea i sindacati. In un comunicato dai toni netti, le sigle Fim, Fiom e Uilm hanno avvertito che “senza continuità produttiva non potrà esserci nessuna decarbonizzazione”, denunciando la precarietà in cui versano oggi gli altiforni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ex Ilva, 4mila lavoratori a rischio: il piano del Governo

