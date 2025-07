Drammatico scontro tra due automobili | tre persone rimaste ferite Una donna trasportata in eliambulanza a Roma L’incidente lungo via Genazzano a Valmontone

Un terribile scontro tra due auto lungo via Genazzano a Valmontone ha sconvolto la comunità: tre persone rimaste ferite, tra cui una donna in gravi condizioni trasportata in eliambulanza a Roma. L’incidente, avvenuto domenica a pranzo, ha coinvolto tre veicoli e richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Restate aggiornati su questa drammatica vicenda, perché ogni dettaglio conta.

Un grave incidente stradale si è verificato domenica scorsa su via Genazzano, in località Cruci, a Valmontone. Intorno all'ora di pranzo, tre auto si sono scontrate quasi frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. I feriti e l'intervento dei soccorsi. L'incidente ha causato tre feriti: due persone sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di Colleferro, mentre una donna, in gravi condizioni, è stata elisportata a Roma in codice rosso. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma la gravità delle ferite ha richiesto un intervento urgente. Disagi al traffico e indagini in corso.

