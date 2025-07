Cosa manca alla nostra democrazia

La nostra democrazia si confronta con sfide di rappresentanza e unità, spesso messi alla prova da divergenze politiche e sociali. In questo contesto, emerge il valore di figure come quella di un uomo che, con decenni di servizio pubblico, ha dimostrato sobrietà ed equilibrio. Ma cosa manca ancora affinché venga riconosciuto come presidente da tutti? La risposta risiede nella capacità di superare le divisioni, unendo le forze per un futuro condiviso.

Perché un uomo che ha servito il Parlamento per decenni, che è stato ministro e che oggi ricopre con sobrietà e equilibrio la seconda carica dello Stato, non potrebbe essere un presidente riconosciuto da tutti?. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cosa manca alla nostra democrazia

In questa notizia si parla di: cosa - manca - nostra - democrazia

Napoli, fiducia per De Bruyne: cosa manca per chiudere. David e la clausola: le richieste degli agenti - Il Napoli è pronto a rinforzare la propria rosa con due colpi a parametro zero, puntando su De Bruyne e David.

Cosa manca alla nostra democrazia; Al referendum manca il quorum, Nucera: Dimostra lo stato di prostrazione della democrazia in Italia; Cattolici e politica: rilancio necessario per la qualità della nostra democrazia.

La guerra contro i media Trump la sta vincendo - Sei mesi fa anche ABC News, di proprietà della Disney, ha chiuso per 16 milioni di dollari la causa legale contro George Stephanopoulos, uno dei suoi giornalisti di punta, che aveva erroneamente ... Da msn.com

La prova di maturità della nostra democrazia- Corriere.it - Un punto di forza della democrazia italiana è, invece, il suo pluralismo istituzionale: la democrazia nazionale è affiancata e sorretta da 8 mila democrazie locali e da 20 democrazie regionali. Scrive corriere.it