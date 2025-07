Wimbledon Alcaraz-Rublev | gli highlights del match

Carlos Alcaraz conquista i quarti di Wimbledon con una vittoria emozionante contro Andrey Rublev, in un match intenso e ricco di colpi spettacolari. Il giovane talento spagnolo ha affrontato la sfida con cuore e determinazione, regalando agli spettatori momenti da brivido. La sua vittoria nel primo confronto tra top 20 dell’edizione 2025 dello Slam sull’erba apre le porte a un percorso ancora più entusiasmante. Guarda gli highlights e rivivi l’adrenalina del match!

Carlos Alcaraz c’è. A modo suo, soffrendo e divertendosi, ma lo spagnolo è ai quarti di finale di Wimbledon dopo il 6-7 6-3 6-4 6-4 in due ore e 43 minuti con cui ha steso sul Centrale Andrey Rublev nella prima sfida tra top 20 dell’edizione 2025 dello Slam sull’erba. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wimbledon, Alcaraz-Rublev: gli highlights del match

