Borsa | Milano piatta a +0,04% con Stellantis e l' energia

La Borsa di Milano si conferma piatta, con il Ftse Mib che avanza appena dello 0,04% a quota 39.662 punti, riflettendo un mercato nervoso e incerto. Stellantis soffre un pesante -2,69% dopo il taglio a 'neutral' di Bofa, mentre l'energia resta sotto pressione con petrolio e gas in calo. In controtendenza, i bancari e gli assicurativi mostrano segnali di tenuta. Lo spread scende, indicando un clima di maggiore stabilità...

La Borsa di Milano si conferma senza slancio con il Ftse Mib che è piatto (+0,04%) a 39.662 punti. A pesare sono le vendite su Stellantis (-2,69%) tagliata a 'neutral' da Bofa. Vendite poi sull' energia con il petrolio e il gas in calo. Saipem perde il 2%, Tenaris l'1,3%, Eni lo 0,86%. In tenuta invece gli assicurativi e i bancari. Su tutti Generali (+0,97%) e Mps (+0,58%). Lo spread scende, dopo un avvio in rialzo. Il differenziale tra Btp e Bund si riporta a 83 punti per la precisione a 83,7 punti. Si è riaperta l'opas di Banca Ifis (-0,87%) su Illimity (+0,72%) per il residuo 16%. C'è tempo per aderire fino a questo venerdì.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

