Ucraina Kiev | 4 morti in attacchi russi nella notte

La notte porta ancora con sé uno sconcerto doloroso: l’Ucraina, e in particolare Kiev, piange le 4 vittime causate dagli attacchi russi. Mentre i droni e i raid continuano a seminare paura e distruzione, la comunità internazionale si stringe intorno a un popolo che resiste con coraggio. La speranza di una soluzione pacifica rimane viva, ma la strada è ancora lunga e difficile.

La Russia ha lanciato diversi attacchi nella notte e all’alba sull’Ucraina. Nella regione di Kherson le truppe russe hanno attaccato un trattore con un drone, uccidendo un uomo di 35 anni. Lo ha reso noto su Facebook il capo dell’amministrazione statale regionale, Oleksandr Prokudin, precisando che il raid è avvenuto sull’autostrada vicino a Berislav. Droni russi hanno poi preso di mira la regione di Kharkiv, dove si registrano 27 feriti, secondo Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione regionale locale. Una persona è rimasta uccisa in un attacco russo su Odessa, in cui sono stati danneggiati 10 garage, un edificio amministrativo nel territorio della stazione di servizio e diversi rimorchi per lavori edili. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Kiev: 4 morti in attacchi russi nella notte

