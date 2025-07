Pronostico Fluminense-Chelsea | Maresca contro la sorpresa del torneo

Il match tra Fluminense e Chelsea si presenta come uno degli eventi più attesi del Mondiale per Club 2025. Dopo aver eliminato grandi squadre come l’Inter e l’Al-Hilal, il club brasiliano si prepara a sfidare i Blues in una semifinale ricca di emozioni. Chi avanzerà verso la finale e quale pronostico predirà questo scontro tra sorpresa e tradizione? Scopriamo insieme le probabili formazioni, le quote e le nostre previsioni.

Fluminense-Chelsea è una partita valida per le semifinali del Mondiale per Club 2025 e si gioca martedì alle 21:00 (ora italiana): streaming, tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo aver dato un dispiacere all’Inter eliminandola agli ottavi di finale il Fluminense ha rispedito a casa anche l’Al-Hilal, la squadra dell’ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, regalandosi il pass per la semifinale della prima versione “allargata” del Mondiale per Club. Un’autentica favola quella del club di Rio de Janeiro, unica non europea approdata tra le prime quattro della manifestazione. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Fluminense-Chelsea: Maresca contro la sorpresa del torneo

