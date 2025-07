L’eleganza a credito

L’Italia, con la sua eleganza senza tempo, si presenta al mondo come un gioiello di bellezza e storia. Ma sotto questa facciata splendente si cela un segreto: un debito silenzioso accumulato nel corso degli anni, un’eredità di passioni e sacrifici che si tramanda di generazione in generazione. È questa "eleganza a credito" che rende il nostro Paese così affascinante, ma anche profondamente complesso…

di Annamaria Spina L’Italia sfila ogni giorno sul palcoscenico del mondo, con i suoi palazzi affrescati e la sua bellezza sfrontata, i sorrisi da copertina, i pranzi senza fretta e le passerelle naturali che chiamiamo città. Ma c’è un dettaglio che non si vede, . sotto il cappotto di cashmere, l’etichetta dice: “Pagato a rate, con interessi, dai figli dei figli.” L’Italia, signori, è “elegante a credito”. Esiste qualcosa di profondamente tragico in questa bellezza che cammina su una trappola contabile. Abbiamo eretto un’economia pubblica come si costruisce una scenografia: perfetta da lontano, vuota dietro le quinte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: eleganza - credito - figli - italia

