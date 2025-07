Asse della droga Campania-Sicilia | scoperti 64 kg di cocaina in un tir | sequestro da 13 milioni di euro

Un'operazione senza precedenti lungo l'asse Campania-Sicilia ha portato alla scoperta di 64 kg di cocaina nascosti in un tir, con un valore stimato di 13 milioni di euro. Le forze della Guardia di Finanza di Catania hanno smantellato un potente traffico illecito, arrestando il camionista responsabile e sequestrando un carico che avrebbe alimentato il mercato nero per molto tempo. Un colpo duro alla criminalitĂ organizzata, che dimostra ancora una volta la determinazione delle autoritĂ nel combattere il narcotraffico.

Un carico di droga da 13 milioni di euro occultato in un tir guidato da un camionista campano. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, impegnati in attivitĂ di contrasto ai traffici illeciti, hanno tratto in arresto un uomo sorpreso a trasportare, a bordo di un autoarticolato, circa 64 chili di cocaina.