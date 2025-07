18enne scomparsa nel brindisino | si cerca anche in mare

Una giovane di 18 anni è scomparsa nel brindisino, scatenando un’imponente caccia all’indomani di un vertice in Prefettura. Le ricerche si estendono anche in mare, testimonianza della complessità di questo drammatico caso. La comunità attende risposte e spera in un lieto esito, mentre le autorità intensificano gli sforzi per rintracciare la ragazza. Restate aggiornati, perché ogni secondo conta.

La ragazza fa parte di un gruppo impegnato in uno stage in un villaggio. Convocato vertice in prefettura L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - 18enne scomparsa nel brindisino: si cerca anche in mare

In questa notizia si parla di: 18enne - scomparsa - brindisino - cerca

Scomparsa in Thailandia, arrestata in Georgia: la 18enne Bella fermata con 14 kg di cannabis e hashish - Bella May Culley, 18enne britannica scomparsa in Thailandia, è stata arrestata a Tbilisi con 14 kg di droga.

Ragazza scomparsa nel Brindisino, si cerca anche in mare. La 18enne fa parte di un gruppo impegnato in uno stage in un villaggio. Convocato vertice in prefettura #ANSA Vai su Facebook

Ragazza scomparsa nel Brindisino, si cerca anche in mare. La 18enne fa parte di un gruppo impegnato in uno stage in un villaggio. Convocato vertice in prefettura #ANSA Vai su X

Ragazza scomparsa nel Brindisino, si cerca anche in mare; Continuano senza sosta le ricerche della 18enne ucraina scomparsa nel Brindisino; Ragazza scomparsa nel Brindisino, ricerche anche in mare a Carovigno.

Ragazza scomparsa nel Brindisino, si cerca anche in mare - La 18enne fa parte di un gruppo impegnato in uno stage in un villaggio. Lo riporta ansa.it

Ragazza scomparsa nel Brindisino, faceva uno stage in un villaggio turistico. La si cerca con i droni e in mare - Non si hanno più notizie da ieri di Mariia Buhaiova, neo 18enne scomparsa dal villaggio turistico Meditur a Carovigno, nel Brindisino ... Si legge su dire.it