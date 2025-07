La ballerina italiana Linda Martino arrestata in Egitto | Ha offeso la morale con la sua danza

La talentuosa ballerina italiana Linda Martino si trova al centro di un caso che ha fatto discutere: arrestata in Egitto con l'accusa di aver offeso la morale pubblica attraverso la sua arte. Mentre la Farnesina cerca di fare luce sulla vicenda, il mondo si interroga sulle frontiere tra libertà artistica e norme culturali. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa singolare vicenda che mette in discussione i confini tra espressione e censura.

La danzatrice del ventre italiana Linda Martino è stata arrestata in Egitto con l'accusa di offese alla morale. Per la ballerina è stata confermata la carcerazione per altri 15 giorni mentre del suo caso si sta interessando la Farnesina, che non sarebbe per ora riuscita a ottenere maggiori informazioni sul suo arresto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

