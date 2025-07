Wafa 14 morti per i raid israeliani a Gaza all' alba

Nelle prime ore dell'alba, il conflitto si è intensificato a Gaza, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di 14 vittime palestinesi. Fonti mediche confermano che i raid israeliani hanno colpito diverse zone della striscia, aumentando la tensione e la sofferenza in una regione già segnata da anni di crisi. Un altro capitolo di una storia che chiede urgentemente attenzione e soluzioni durature.

Fonti mediche negli ospedali della Striscia di Gaza hanno riferito che 14 palestinesi sono stati uccisi in seguito ai bombardamenti israeliani su varie zone della Striscia di Gaza a partire dall'alba di oggi. Lo riporta Wafa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wafa, 14 morti per i raid israeliani a Gaza all'alba

Wafa, almeno 21 civili uccisi oggi da attacchi a Gaza - Un’altra giornata di violenza si aggiunge al dramma della Striscia di Gaza, dove almeno 21 civili sono stati uccisi da attacchi israeliani dall’alba.

