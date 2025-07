Il maltempo non dà tregua al Nord | frana investe auto in val Senales In Friuli allagamenti e vento a 112 km h in Veneto esonda il Meschio

Il Nord Italia si trova ancora sotto il peso del maltempo, con piogge torrenziali, raffiche di vento e allagamenti che mettono a dura prova abitanti e infrastrutture. La situazione è critica, con allerte arancioni in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le emergenze continuano a coinvolgere autostrade, frane e fiumi che esondano: un'ulteriore dimostrazione di come la natura richieda attenzione e preparazione costante. La lotta contro questi eventi estremi è appena iniziata.

Roma, 7 luglio 2025 ‚Äď Il maltempo che ieri ha flagellato il Nord Ovest dell‚ÄôItalia causando la morte di una donna, travolta da un albero nel Milanese, non concede tregua nemmeno oggi. √ą¬†allerta arancione in 3 regioni: Lombardia, gran parte del Veneto e Friuli Venezia Giulia.¬†Nella notte, forti piogge, con raffiche di vento fino a 112 km orari,¬†grandine e temporali hanno interessato la pianura veronese e vicentina, ma anche la fascia prealpina e pedemontana di Vicentino, Bellunese e Trevigiano.¬† Disagi per il maltempo anche a Genova, con alberi crollati in strada,¬†centraline elettriche saltate a causa dei fulmini e teloni strappati dalla forza del vento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Il maltempo non d√† tregua al Nord: frana investe auto in val Senales. In Friuli allagamenti e vento a 112 km/h, in Veneto esonda il Meschio

