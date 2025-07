Treviso incendio a Cordignano in una ditta di pannelli fotovoltaici | le immagini dei soccorsi

Un incendio di vaste proporzioni sta sconvolgendo Cordignano, nel Trevigiano, presso la ditta Tofano, specializzata in pannelli fotovoltaici e coperture industriali. Le immagini dei soccorsi mostrano l’impegno incessante delle squadre di vigili del fuoco provenienti da più province, impegnate a contenere le fiamme e a prevenire ulteriori danni. La comunità resta in attesa di aggiornamenti, mentre si lavora senza sosta per mettere fine all’emergenza.

È in corso da stamani, intorno alle 5.30, un intervento dei vigili del fuoco per un incendio nella ditta Tofano, che si occupa di produzione pannelli fotovolitaici e coperture industriali di Cordignano, in provincia di Treviso. Le squadre sul posto, intervenute anche dai comandi limitrofi di Pordenone e Venezia e coordinate dal Funzionario Tecnico, stanno cercando di circoscrivere il grosso incendio per evitare che lo stesso si propaghi verso la zona adibita ad uffici e intacchi il capannone adiacente. Sul posto presenti anche Carabinieri e personale medico.Non risultano persone ferite.

