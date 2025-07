The art of stillness Mantero presenta la collezione FW 26 27

La collezione FW 26-27 di Mantero, intitolata "The Art of Stillness", nasce come rifugio di pace in un mondo frenetico. Con tonalità rassicuranti e texture intricate, l'estetica celebra la bellezza della calma e della natura, invitando a riscoprire il valore del silenzio e della semplicità . Un invito a lasciarsi avvolgere da un senso di serenità profonda, dove ogni dettaglio svela un'armonia nascosta, rendendo questa collezione un vero e proprio inno alla lentezza.

La collezione FW26-27 di Mantero nasce come risposta al crescente bisogno collettivo di benessere e serenità . L'atmosfera è silenziosa e rispettosa, definita da un tocco delicato e da colori rassicuranti e profondi. Le texture rivelano la tridimensionalità dei materiali con disegni discreti. Da lontano appaiono come falsi uniti, mentre da vicino svelano i loro dettagli per gli occhi più attenti. L'estetica celebra la natura, evocando il riciclo, le pelli del mondo animale e le sfumature di sassi e paesaggi. La palette si ispira al mondo minerale e organico. Toni neutri, cuoio, verdi e marroni si uniscono alle sfumature burgundy, melanzana e viola che si fondono con il mondo dei bruni; si affacciano anche rosa delicati, rosa livido e butter yellow.

