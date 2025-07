Italia meglio della Francia sui titoli di Stato per la prima volta dal 2005 Les Echos | Mercati sedotti dalla Meloni

Per la prima volta dal 2005, l’Italia supera la Francia sui titoli di stato, con “Les Échos” che evidenzia come i mercati siano irresistibilmente attratti da un governo più deciso e credibile, sotto la guida di Giorgia Meloni. La conquista del miglioramento dello spread rispetto alla Germania conferma un mutato scenario europeo, mentre Macron, leggendo questa rassegna, potrebbe aver assunto una dose importante di…

Se lo dice “ Les Échos “, quotidiano economico e finanziario francese, uno dei più autorevoli del Paese, paragonabile al Financial Times in ambito anglosassone o al Sole 24 Ore in Italia, c’è da crederci. Italia batte Francia anche sui titoli di Stato, dopo aver migliorato le proprie perfomance sullo spread rispetto alla Germania. Il presidente Emmanuel Macron, stamane, leggendo la rassegna stampa, potrebbe aver assunto una dose importante di Gaviscon francese, dopo il “ café allongé ” sorseggiato davanti alla prima pagina della testata che fa capo al magnate della finanza Bernard Arnault, non esattamente l’ultimo degli investitori transalpini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it