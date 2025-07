Incendio a Fiumicino | in fiamme capannoni e rifiuti Alta colonna di fumo nero

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito via della Corona Boreale a Fiumicino, causando una spettacolare colonna di fumo nero visibile da lontano. Capannoni, rifiuti e materiali di compostaggio sono in fiamme, mettendo a rischio l’ambiente e la sicurezza dei residenti. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e contenere i danni. Restate aggiornati su questa drammatica vicenda.

Un incendio si è sviluppato in via della Corona Boreale a Fiumicino. Il rogo coinvolge dei capannoni, rifiuti e materiali di compostaggio. Un'alta colonna di fumo nero è visibile a molta distanza. Sul posto la polizia e la polizia locale di Fiumicino.

