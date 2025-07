Box Office | Jurassic World | La Rinascita domina anche in Italia

Jurassic World: La Rinascita si conferma il gigante del botteghino italiano, dominando anche il primo weekend di luglio con una presenza sorprendente. Il nuovo capitolo della saga, atteso e amato, ha fatto registrare incassi record, confermando ancora una volta il suo indiscusso successo presso il pubblico. Con un risultato così clamoroso, non c’è dubbio che questa avventura continuerà a conquistare gli spettatori nei prossimi weekend.

Jurassic World: La Rinascita è il film più visto in Italia, suo il Box Office del primo weekend del mese di luglio. Non poteva essere altrimenti, il nuovo capitolo della saga Jurassic ParkJurassic World ha dominato il botteghino nel fine settimana 3-6 luglio, e lo ha fatto con una semplicità impressionante. Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, la quattro giorni (giovedì-domenica) di Jurassic World: La Rinascita ha prodotto un incasso stimato di 3.36 milioni di euro, con una media per sala molto vicina ai 7500 euro. Nei cinque giorni (è uscito di mercoledì) l’incasso è stato 4.29 milioni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it