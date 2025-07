Cina Brics non vogliono confronto dopo le minacce di Trump

In un clima teso di tensioni commerciali, la Cina e i paesi BRICS ribadiscono la loro volontà di evitare confronti diretti con gli Stati Uniti. Dopo le minacce di dazi di Trump, Pechino assicurano che il loro obiettivo è mantenere la stabilità economica e dialogare senza escalation. La portavoce Mao Ning sottolinea che i BRICS non cercano "alcun tipo di confronto", ma si preparano a difendere i propri interessi in modo responsabile.

Pechino assicura che i Brics non puntano "ad alcun tipo di confronto" dopo che il presidente Usa Donald Trump ha minacciato dazi aggiuntivi del 10% destinati ai Paesi "allineati" al gruppo delle economie emergenti di cui fanno parte tra gli altri Cina, India, Brasile e Russia. E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, secondo cui la Cina, "per quanto riguarda l'imposizione di tariffe, ha ripetutamente affermato la sua posizione secondo cui le guerre commerciali e tariffarie non hanno vincitori e il protezionismo non offre alcuna via d'uscita" alla soluzione dei problemi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina, Brics non vogliono confronto dopo le minacce di Trump

In questa notizia si parla di: cina - brics - confronto - trump

Brics, America Latina e Asia orientale: la Cina “arruola” il Sud globale - Mentre Cina e Stati Uniti avviano un dialogo sui dazi in un incontro cruciale in Svizzera, le parole del ministro degli Esteri Wang Yi durante il recente summit Brics in Brasile risuonano forti: «La prova di resistenza della Cina contro il bullismo commerciale è nell’interesse di tutti i Paesi».

Al via il vertice dei Brics tra dazi e assenze https://eurocomunicazione.eu/2025/07/06/al-via-il-vertice-dei-brics-tra-dazi-e-assenze/… #Eurocomunicazione #BRICS #dazi #assenza #cina #russia #Lula #riodejaneiro #Brasile #XiJinping #Putin #Trump #econom Vai su X

Al via il XVII Vertice dei Leader dei BRICS a Rio de Janeiro Nella mattinata del 6 luglio, ora locale, si è aperto a Rio de Janeiro, in Brasile, il XVII Vertice dei Leader dei BRICS, che durerà due giorni. Concentrandosi sul tema "Rafforzare la cooperazione tra i p Vai su Facebook

Cina, Brics non vogliono confronto dopo le minacce di Trump; Cina, Brics non vogliono confronto dopo le minacce di Trump; Brics, il vertice in Brasile senza Putin e Xi. Lula: A Gaza è genocidio.

Cina, Brics non vogliono confronto dopo le minacce di Trump - Pechino assicura che i Brics non puntano "ad alcun tipo di confronto" dopo che il presidente Usa Donald Trump ha minacciato dazi aggiuntivi del 10% destinati ai Paesi "allin ... Secondo gazzettadiparma.it

Trump: «Oggi partiranno le prime lettere sui dazi». E minaccia: «Aumento del 10% ai paesi pro Brics» - Donald Trump ha confermato sul suo social Truth che oggi alle 12 ora locale (le 18 in Italia) inizierà a inviare le prime lettere su dazi e accordi commerciali, in vista della ... Come scrive ilgazzettino.it