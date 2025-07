Texas la strage dei bambini | morti 24 minori 10 sono ancora scomparsi | VIDEO

La tragedia in Texas scuote il mondo: 82 vite spezzate dall'alluvione, tra cui 24 bambini e altri ancora dispersi. La devastazione è immensa e il bilancio potrebbe peggiorare, mentre i soccorsi affrontano una corsa contro il tempo. Donald Trump ha annunciato la sua visita, prevista per venerdì, quando la situazione sarà più stabile, per offrire supporto e solidarietà in un momento così difficile. La speranza di trovare ancora sopravvissuti non si spegne.

In totale sono 82 i morti registrati a seguito dell'alluvione ma si stima che il bilancio possa ancora peggiorare. Il presidente Donald Trump ha sostenuto di voler essere nella Regione venerdì, quando il contesto sarà più calmo e non rischierà di intralciare i soccorsi

