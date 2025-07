La laurea la fidanzata l' assenza di scorta | così è evaso uno degli autori della strage di Corinaldo

In un quadro segnato da tensioni e misteri irrisolti, il caso di Cavallari, che avrebbe dovuto rientrare in carcere dopo aver discusso la sua tesi, ha suscitato scalpore. La sua assenza dal 3 luglio nel carcere della Dozza apre uno spiraglio di interrogativi sulle responsabilità e sui motivi di questa fuga improvvisa, lasciando tutti con il fiato sospeso e molte domande senza risposta.

Cavallari sarebbe dovuto rientrare alle 18 del 3 luglio nel carcere della Dozza ma dopo la discussione della tesi ha fatto perdere le sue tracce.

Andrea Cavallari è scappato, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo si laurea e non torna in carcere: sparito con la fidanzata.

Andrea Cavallari in fuga dopo la laurea, la rabbia dei familiari delle vittime di Corinaldo: «Perché era senza scorta? Una presa in giro» - È caccia ad Andrea Cavallari, 26 anni, condannato a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in cui l’8 dicembre 2018 morirono ... Lo riporta leggo.it