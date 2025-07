Bologna nuova leadership per Italiano | Vitik e i due campioni d’Europa Immobile e Bernardeschi

Bologna rinnova la sua leadership con tre grandi campioni: Vitik, Immobile e presto Bernardeschi. La squadra rossoblù si prepara a una nuova avventura, puntando su esperienza e personalità per rilanciare ambizioni e spirito di conquista. Con questi leader in campo e fuori, il Bologna si appresta a scrivere un capitolo entusiasmante, dove ogni partita sarà un passo verso nuovi traguardi. Il futuro è già in vista, e la squadra è pronta a sorprendere.

