Sancho Juve Corriere si entra nella settimana chiave | l’accordo con l’inglese ora è più vicino cosa manca per la fumata bianca

La trattativa tra la Juventus e Jadon Sancho si infiamma: siamo alla svolta decisiva, con l’accordo che si avvicina e pochi passaggi ancora da perfezionare. La volontà di entrambe le parti è chiara, ma cosa manca per mettere nero su bianco? Scopriamo insieme gli ultimi dettagli e le cifre che potrebbero portare alla fumata bianca.

La Juventus è sempre più vicina a Jadon Sancho, ma rimangono ancora alcuni dettagli da limare per definire l'affare. Come riportato da Corriere dello Sport, il mercato Juve ha messo sul piatto un'offerta per l'ingaggio del giocatore inglese pari a 6 milioni di euro più bonus, una cifra che corrisponde a quella riconosciuta a Jonathan David, nuovo acquisto dei bianconeri. La Juve non è disposta ad andare oltre questa cifra, pur essendo interessata a portare Sancho a Torino, e la trattativa dipenderà dal raggiungimento di un accordo tra domanda e offerta.