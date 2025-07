Andrea Cavallari in fuga da 72 ore com' è scappato il condannato per la strage di Corinaldo? La laurea senza scorta la fidanzata e il ruolo dei familiari

Da oltre 72 ore, l'attenzione si concentra sulla scomparsa di Andrea Cavallari, 26 anni, condannato per la tragica strage di Corinaldo e ora in fuga con la sua fidanzata senza scorta. La sua latitanza solleva interrogativi sul ruolo dei familiari e sulle motivazioni alla base di questa fuga che scuote l'intera comunità. La ricerca continua incessante, mentre il rischio di un ulteriore escalation rende questa vicenda ancora più cruciale da seguire.

Si cerca ancora Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei componenti della banda dello spray che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre di sette anni fa provocarono, a Corinaldo, la morte.

Andrea Cavallari, coinvolto nella tragedia di Corinaldo che ha costato la vita a sei persone, aveva ottenuto un permesso per discutere la tesi di laurea.

Aveva ottenuto un permesso dal carcere di Bologna per discutere la tesi di laurea. In prigione, però, non è più tornato. È in fuga da giovedì Andrea Cavallari, il 26enne condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo. Arrestato nel 2019

Il 26enne, uno dei componenti della banda che nel dicembre 2018 aveva provocato sei vittime all'interno della discoteca Laterna Azzurra, è evaso dal carcere dopo la discussione di laurea lo scorso 3 luglio

È caccia ad Andrea Cavallari, 26 anni, condannato a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in cui l'8 dicembre 2018 morirono