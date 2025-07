Sciopero treni del 7-8 luglio 2025 si fermano Trenitalia e Trenord | tutte le informazioni

Se vi state già preparando per i vostri spostamenti, è importante conoscere tutte le novità riguardo allo sciopero dei treni del 7 e 8 luglio 2025. Trenitalia e Trenord si fermeranno per 21 ore in segno di protesta, influenzando sia i servizi passeggeri sia quelli merci. Ecco tutte le informazioni essenziali per pianificare al meglio i vostri viaggi e ridurre al minimo i disagi. Restate con noi per aggiornamenti dettagliati.

Sciopero Nazionale del Personale Ferroviario. Milano – Inizia ufficialmente oggi alle ore 21.00 lo sciopero nazionale del personale ferroviario, che coinvolgerà per 21 ore consecutive i servizi Trenord e Trenitalia. La protesta, indetta dal sindacato Cub Trasporti, proseguirà fino alle 18.00 di domani, martedì 8 luglio, e interesserà sia i treni passeggeri che quelli destinati al trasporto merci. Durata e Orari dell'Agitazione. Lo sciopero, che coincide con una delle settimane più intense per il traffico estivo, mette a rischio gran parte dei collegamenti ferroviari. A partire da stasera, lunedì 7 luglio, tutti i treni che non rientrano nelle fasce garantite potranno subire modifiche, ritardi o cancellazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero treni del 7-8 luglio 2025, si fermano Trenitalia e Trenord: tutte le informazioni

