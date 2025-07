Maltempo allerta in tre regioni italiane | in Friuli venti oltre i 100 chilometri orari

Il maltempo continua a scuotere l’Italia, con tre regioni in allerta arancione e venti che superano i 100 km/h in Friuli Venezia Giulia. Mentre il Nord sibila sotto nubifragi e raffiche impetuose, il Sud si aggrappa al caldo estremo. Uno scenario complesso che mette a dura prova abitanti e territori: un richiamo alla massima attenzione per le prossime ore. Restate sintonizzati, perché la natura non dà tregua.

L’Italia resta spezzata in due: il nord flagellato dal maltempo, il meridione invece preda del caldo rovente. Dopo i nubifragi delle scorse ore su Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria e Toscana, è previsto un calo generalizzato delle temperature accompagnato però da nuovi eventi estremi. La protezione civile ha diramato un’allerta arancione per Lombardia, gran parte del Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove nella notte si sono registrate raffiche di vento fino a 112 km orari. Nelle scorse ore, purtroppo, una donna di 63 anni è morta a Robecchetto con Induno, alle porte di Milano, a causa della caduta di un albero provocata dal maltempo che si è abbattuto sulla città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo, allerta in tre regioni italiane: in Friuli venti oltre i 100 chilometri orari

