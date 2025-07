Trump liquida il partito di Musk | Ridicolo Oggi a Washington l’incontro con Netanyahu sulla tregua a Gaza

Nelle ultime ore, il panorama politico statunitense è scosso dalle dichiarazioni di Donald Trump, che attacca duramente Elon Musk e il suo progetto di un terzo partito. Tra tensioni e alleanze, il duello tra le grandi menti del mondo tech e della politica si fa sempre più acceso, promettendo di sconvolgere gli equilibri interni. Ma quali saranno le conseguenze di questo scontro epocale? Scopriamolo insieme.

“Vuole lanciare un terzo partito politico, anche se questo tipo di partito non ha mai avuto successo negli Stati Uniti. Il sistema non sembra progettato per questo. L’unica cosa in cui i terzi partiti sono bravi è creare un caos totale e completo, e questo è sufficiente con i democratici di estrema sinistra”, ha detto nella notte Donald Trump sull’annunciata discesa in politica di Elon Musk, in rotta con lui sugli incentivi alle auto elettriche. Donald Trump, che si prepara ad incontrare il premier israeliano Benjamin Netanyahu atteso oggi a Washington e che sta per inviare le lettere ai partner commerciali nel braccio di ferro sui dazi, snobba Elon Musk e lo attacca così: “Creare il terzo partito è ridicolo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it